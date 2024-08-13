Актриса Анна Пересильд пригрозила судом хакеру, слившему номера ее фанатов. Дочь Юлии Пересильд прокомментировала ситуацию в Telegram-канале.

В личном блоге актриса пожаловалась на действия недоброжелателя. Злоумышленник взломал ее фан-группы и слил номера поклонников. По словам Анны, она планирует принять меры и защитить своих фанатов.

«Пока дело не дошло до чего-то серьезного, я потерплю и дам вам время остановиться. Еще чуть-чуть и я приму меры. Советую вам закончить это все по-хорошему, без судебных разбирательств», — высказалась знаменитость.

Ранее 15-летняя Анна Пересильд отказалась менять стиль после критики в соцсетях. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Юлии Началовой улетела из России с отцом Евгением Алдониным и его семьей.