15-летняя Анна Пересильд отказалась менять стиль после критики в соцсетях. Об этом стало известно из соцсетей актрисы.

Дочь Юлии Пересильд в соцсетях регулярно критикуют из-за слишком вызывающих нарядов. Однако до этого момента девочка не реагировала на хейт в свою сторону. Звезда сериала «Слово пацана» наконец решила ответить на критику.

«По поводу моих нарядов. Есть подростки, которые предпочитают носить менее открытые вещи, спортивные, оверсайз. Я выбрала другой путь. И да, если мне хоть тысячу раз напишут, что я как-то не так одета, своё мнение я не поменяю и продолжу выбирать аутфиты, которые хочу», — рассказала она.

При этом Пересильд пожаловалась на некоторых поклонников, которые каким-то чудом достали ее телефонный номер. Сейчас актриса находится в отпуске.

«Знаете, не самое приятное в три часа ночи на отдыхе просыпаться от звонков неизвестных мне людей. Это очень некультурно и бесчеловечно», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня поддержала Анну Пересильд, которую раскритиковали из-за внешности.