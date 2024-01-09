Актриса Анастасия Макеева встала на колени и поцеловала руку Светлане Дружининой

Актриса Анастасия Макеева нашла нужным встать на колени и поцеловать руку Светлане Дружининой. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Анастасия снялась в фильме «Гардемарины 1787. Мир» Светланы Дружининой. Макеева не скрывает, что с большим уважением относится к деятельнице кино. Актриса называет Дружинину «гениальным режиссером». По ее мнению, фильмы Светланы затрагивают сердца зрителей.

Недавно Макеева и Дружинина встретились на одном мероприятии. Испытывая теплые чувства к Светлане, Анастасия встала перед ней на колени и поцеловала руку.

Примечательно, что в конце 2023 года, на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир», Дружинина публично пресекла порыв чувств Макеевой. Тогда актриса внезапно обняла режиссера, однако деятельница кино дала понять, что ей это не понравилось.

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