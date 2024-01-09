Певица Глюкоза улетела из России после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой

Певица Глюкоза нашла нужным покинуть территорию РФ после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети артистка рассказала о том, что она покинула территорию РФ. Вместе с мужем и детьми Наталья Ионова улетела на Сейшельские острова. По словам певицы, подобное путешествие — ее давняя мечта. Также Наталья пожаловалась на погоду. Как выяснилось, семья прилетела на острова в сезон дождей.

«Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. Но я все равно рада, что моя давняя мечта сбылась. А солнышко, думаю, еще проглянет», — высказалась знаменитость.

Артистка сообщила, что планирует заняться спортом во время отпуска. По словам Натальи, она не соблюдала строгий режим в новогодние праздники. Однако, прилетев на Сейшельские острова, певица решила не отказываться от «манящих глютеновых булочек».

Отметим, что после скандала на «голой» вечеринке Ионова не стала выкладывать фото в купальнике. Многие знаменитости, посетившие мероприятие, столкнулись с «отменой» на федеральном ТВ и критикой россиян. Исполнительница хита «Невеста» не стала исключением.

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