Очередной скандал: муж крупно насолил Анастасии Макеевой

Известная актриса Анастасия Макеева в 2021 году вышла замуж в четвертый раз, ее избранником стал строитель Роман Мальков. Однако с момента женитьбы пару регулярно преследуют различные скандалы, об одном из которых стало известно Экспресс газете.

По данным источника, в 2020 году супруг звезды принял участие в разработке проектной документации для капремонта Липецкого технического университета. Из-за нарушений проекта, который не желали утверждать в Главгосэкспертизе, свой гонорар Мальков не получил, вследствие чего решил подать в суд на университет. В результате мужчина проиграл дело, а также получил встречный иск от партнера.

В настоящий момент муж Макеевой должен выплатить ВУЗу крупную неустойку. При этом деньги на покрытие неустойки, по всей видимости, пойдут из кармана актрисы: в последнее время Мальков выступает в качестве концертного директора своей супруги, деля с ней гонорары за участие в съемках и выступления.

Напомним, в прошлом Анастасия Макеева стала участницей публичного скандала, связанного с ее четвертым мужем. Известно, что ради брака с актрисой Мальков бросил предыдущую жену, которая родила ему четверых детей. Позднее разборки между экс-супругой Малькова и новоиспеченной парой переместились в телеэфир, став объектом обсуждения в студии ток-шоу Андрея Малахова.