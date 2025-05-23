Актриса Алика Смехова отправила младшего сына на учебу в Англию за 4 млн в год

Актриса Алика Смехова отправила младшего сына на учебу в Англию за 4 млн. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Алика Смехова воспитывает двоих сыновей. Ее старший сын Артем год назад уехал в Тель-Авив, где ему предложили высокую должность в компании. Как утверждает источник, второй наследник актрисы также находится не в России. Макар учится в престижной школе в Англии.

Якобы триместр обучения в школе Аппингема стоит больше 1,4 млн рублей. Получается, что за год актриса платит сумму, превышающую 4 млн.

Отметим, Смехова не разглашает имени отца Макара. При этом однажды она обмолвилась, что мужчина — влиятельный человек.

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