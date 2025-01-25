Алика Смехова вышла в свет и восхитила фанатов нестареющей внешностью

В Москве прошла премьера фильма «Лотерея», гостями которой стали многие звезды российского шоу-бизнеса. На мероприятии появилась и актриса Алика Смехова, восхитившая фанатов своей внешностью.

56-летняя звезда вышла в свет в клетчатой рубашке с рюшами, свободных джинсах и обуви с мехом на плоской подошве. Смехова отказалась от массивных украшений, распустила волосы и подчеркнула глаза макияжем, пишет Леди Mail.

Выход Алики впечатлил пользователей социальных сетей.

«Очень красивая женщина», «Не стареет», «Красавица», — написали восторженные фанаты артистки.

Первым мужем Алики был режиссер Сергей Ливнев — с ним артистка прожила шесть лет. Во второй раз она связала себя узами брака с Георгием Беджамовым. Пара развелась спустя два месяца после свадьбы. В 2006 году супругом Смеховой стал бизнесмен Николай, которому она родила сына Артема. Также у звезды есть сын Макар. Имя отца мальчика неизвестно.

Ранее актриса снялась с 17-летним сыном Макаром у новогодней елки. Подробнее читайте здесь.