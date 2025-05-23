Бизнес рэпера Элджея погряз в долгах и потерял более миллиона рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Бывший возлюбленный Анастасии Ивлеевой владеет звукозаписывающей компанией ООО «САЙОНАРА БОЙС». Судя по отчетности, дела у рэпера идут плохо. Компания Элджея за 2024 год показала доходы в размере 100 тысяч рублей. При этом организация ушла в минус на 1,1 миллион рублей.

Согласно открытым данным, на февраль 2025 года компания Элджея также задолжала по налогам 30 тысяч рублей за страховые взносы и пени.

Кроме того, рэпер владеет долей в ООО «ИТЭН ДРИМ». За 2024 год организация также показала лишь убытки в размере 92 тысяч рублей. На февраль 2025 года эта компания задолжала налоговой всего 2 тысячи рублей.

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