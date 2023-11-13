Актриса Алена Бабенко рассказала, как прошли ее первые съемки для шоу «Жди меня». Об этом информирует ТН ЗВЕЗДЫ.

По словам знаменитости, она находится в постоянном стрессе. Бабенко пожаловалась на то, что из-за новой работы она возвращается домой ночью. Кроме того, Алена добавила, что на ходу познает все тонкости профессии.

«Возникает желание обнять, погладить, утешить, когда человек плачет и рассказывает историю, которая произошла 30 лет назад. Потому что ты понимаешь, что ничем ему больше не можешь помочь», — высказалась Бабенко.

При этом актриса добавила: ее задача как ведущей — сдержаться и дослушать до конца. Это ей дается с большим трудом. Вот почему на первой передаче она неоднократно получала замечания от режиссера.

Напомним, что Бабенко стала ведущей шоу «Жди меня», заменив Татьяну Арнтгольц.

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