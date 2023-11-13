39-летняя актриса Юлия Пересильд вышла в свет с женатым Евгением Цыгановым. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Нина». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Юлия Пересильд ,и супруг Юлии Снегирь, исполнившие главные роли. По сюжету фильма, Евгений Цыганов сыграл возлюбленного Пересильд.

Для выхода в свет Юлия выбрала черный костюм, украшенный стразами. Артистка дополнила образ сумкой горчичного цвета и лодочками. Пересильд сделали макияж с черными стрелками и накрасили губы яркой помадой.

Евгений появился перед публикой в повседневном образе, отдав предпочтение белой футболке, серой рубашке и черным брюкам. К слову, Снегирь пришла поддержать супруга. Она надела черное шелковое платье простого кроя.

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