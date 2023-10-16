Актриса Александра Ребенок публично призналась в любви Константину Богомолову. Об этом сообщает издание The Voice.

Александра сыграла роль частного детектива в сериале Константина «Содержанки». Кроме того, с режиссером она успела поработать еще в МХТ имени А.П.Чехова. В театре артистка служит уже более 10 лет. Однако на этом сотрудничество знаменитостей не прекратилось. Теперь Ребенок играет в Театре на Бронной, руководителем которого является Богомолов. Звезда «Содержанок» задействована в девяти постановках режиссера.

Несмотря на скандальную репутацию Константина, Александра считает его лучшим режиссером страны. Актриса заявила, что из всех деятелей кино РФ она любит Богомолова «больше всего».

«Он лучший режиссер на сегодняшний день. Мы им гордимся. Он гений, и точка», — высказалась знаменитость.

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