Экс-избранник актрисы Оксаны Акиньшиной выплатит ей 500 тысяч долларов долга

Экс-избранник Оксаны Акиньшиной выплатит ей 500 тысяч долларов долга. Об этом сообщает издание StarHit.

В 2016 году Оксана Акиньшина и Арчил Геловани заключили договор займа, согласно которому актриса передала кинопродюсеру 508 тысяч долларов до 22 января 2017 года. В январе 2017 года Оксана родила от избранника дочь Эмми. Арчил не вспомнил о долге. Однако, по условиям документа, при невозврате средств к установленной дате начислялись проценты. В 2018 году звездная пара рассталась, а весной 2023 года Акиньшина подала в суд на Геловани с требованием взыскать с него долг.

По информации источника, 10 октября сторонам удалось прийти к мировому соглашению. Кинопродюсер будет выплачивать долг частями согласно графику. За любое отклонение от договоренности его оштрафуют.

Ранее мы писали о том, что родители Оксаны Акиньшиной подали на нее в суд из-за неуплаты алиментов на больного сына. Подробности смотрите в этой статье.