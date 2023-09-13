«Непродуманное и бесцельное»: Богомолов высказался о четырех годах жизни с Собчак

Режиссер Константин Богомолов вышел на связь в личном блоге и обратился к жене Ксении Собчак. Он посвятил телеведущей трогательное послание, которое стало поздравлением с годовщиной свадьбы.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной женился на звезде «Дома-2» четыре года назад. За все это время множество раз появлялись слухи, что пара находится на грани развода. Говорили даже, что постановщик живет с журналисткой только ради пиара и своей карьеры, которая во время второго брака пошла в гору. Однако супруги по-прежнему вместе и продолжают демонстрировать счастье в Сети.

«Четыре года назад К+К отправились в путешествие. Самое непродуманное и самое бесцельное, но самое интересное и прекрасное. Четыре года любви и вся жизнь впереди. Спасибо тебе, мое счастье», - написал Богомолов в блоге.

К слову, до встречи друг с другом и Константин, и Ксения состояли в отношениях. Телеведущая воспитывала сына с актером Максимом Виторганом, а режиссер растил дочь вместе со звездой «Содержанок» Дарьей Мороз.

Ранее Константин Богомолов рассказал, как ему удалось завоевать сердце Ксении Собчак. По его признанию, это было крайне непросто.