Актриса Агата Муцениеце заявила, что не пришла на выпускной сына из-за работы. Знаменитость пожаловалась на график в личном блоге.

В конце мая у сына Агаты состоялся выпускной. В отличие от Павла Прилучного, актриса не смогла присутствовать на празднике Тимофея. Звездная мама надеялась, что сможет остаться в Москве и разделить радость вместе с сыном. Однако из-за съемок ей пришлось уехать в Санкт-Петербург.

«Я встала рано, потому что надо было ехать на самолет в Питер. До последнего не знали, будет смена или нет. У Тимохи выпускной, и я до последнего надеялась, что останусь в Москве. Мама работает», — высказалась Агата.

Звездная мама показала кадры с выпускного сына. На них Тимофей запечатлен на теплоходе вместе с ровесниками.

«Сегодня у моего котика выпускной. Еще один год пролетел, такой большой мальчик. Мамина защита и опора», — написала актриса.

Ранее актер Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Муцениеце из-за прав их детей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 46-летняя певица Ольга Орлова переживает за развитие годовалой дочки.