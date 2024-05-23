Павел Прилучный подал в суд на экс-жену Муцениеце из-за детей

Актер Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце из-за прав их детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.

Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. Подробности не приводятся.

«Зарегистрирован иск Прилучного П.В. к Прилучной А. Категория дела: споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав», – говорится на сайте.

Журналисты обратились за комментарием в Головинский суд, но там не стали раскрывать подробности иска так как дело затрагивает права детей. Отмечается, что беседа по иску планируется на 3 июня.

Напомним, что бывшие супруги в последнее время все чаще выясняют отношения через суд. Так, ранее Головинский суд частично удовлетворил иск Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Все проходило в закрытом режиме, поэтому никаких подробностей не приводится. Нет информации и о суммах.

Позже появилась информация о том, что Павел обжаловал решение суда. Как пишут журналисты, актер «считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене».

Напомним, что сейчас Павел Прилучный счастлив в браке с коллегой Зепюр Брутян. Его бывшая жена Агата Муцениеце тоже не одинока. Мы писали о том, что она впервые показала страстный поцелуй с новым бойфрендом, с которым уже познакомила детей.