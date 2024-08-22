Приобрели через год после свадьбы за 75 млн: Пелагея отсудила у экс-супруга деньги за обслуживание дома

Хоккеисту Ивану Телегину придется выплатить 253 тысяч рублей бывшей супруге певице Пелагее. Суд удовлетворил иск исполнительницы. Она просила взыскать со спортсмена деньги за обслуживание их совместного дома, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Особняк коттеджном поселке Madison Park бывшие супруги приобрели через год после свадьбы за 75 миллионов рублей. Тогда же они заключили договор на обслуживание. Платить должен был Телегин, однако в июне прошлого года он перестал это делать. Накопился долг, который Пелагея закрыла сама.

Хоккеист должен был вернуть деньги певице, но не смог, из-за чего та подала в суд. Теперь в отношении Телегина возбуждено исполнительное производство о взыскании суммы долга.

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