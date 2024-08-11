Павел Прилучный впервые вывел на сцену сына от брака с Агатой Пуцениеце

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают судиться даже спустя четыре года после развода. Экс-супруги до сих пор не смогли договориться по поводу алиментов на детей. Сейчас дочь и сын артистов живут с матерью, однако выходные обычно проводят с отцом. Актер поделился в личном блоге свежими кадрами с сыном и сообщил, что мальчик впервые вышел на сцену.

Недавно Павел Прилучный взял к себе на выходные 11-летнего сына Тимофея, а 8-летняя дочь Мия осталась с Агатой Муцениеце. Сначала актер отвел мальчика на занятия по баскетболу, а вечером сын вместе с ним принял участие в спектакле.

Артист опубликовал в соцсети видео, на котором Тимофей был запечатлен во время спектакля «Авантюристы поневоле», в котором Павел Прилучный играет вместе с актрисой Раисой Рязановой. Сын актера принял участие в постановке и помог вывести на сцену инвалидную коляску.

«Сегодня на сцену вышел», — сообщил Павел Прилучный.

Агата Муцениеце также поделилась кадрами с 8-летней Мией, пока сын находился с отцом. Актриса с дочерью покатались на велосипедах по загородному поселку.

Напомним, 23 мая появилась информация о том, что Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце из-за прав их детей. Сама же артистка ранее подала иск в суд о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В июле выяснилось, что разбирательство экс-супругов связано с определением места жительства их общих детей. На данный момент заседание суда по этому вопросу перенесено на 29 августа.

Ранее сообщалось о том, что Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян заговорили о пополнении в семье.