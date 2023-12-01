34-летняя актриса Агата Муцениеце и ее дети пешком пришли из Латвии в Россию. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Недавно звезда «Закрытой школы» покинула территорию РФ. Агата собрала детей и вмести с ними отправилась в семейное путешествие. Актриса прилетела в Латвию, чтобы сделать паспорт для сына. Как выяснилось, их поездка подошла к концу.

В личном блоге Агата рассказала, что она столкнулась с трудностями: артистке и ее детям пришлось пешком пересекать границу между странами. В Латвии сейчас стоит морозная, заснеженная погода. Для того, чтобы пересечь границу, семейству пришлось надеть теплые вещи.

Также возникли трудности с багажом. Актриса везла за собой большой чемодан на колесах, а ее сын нес сумку и вещи сестры.

«Так и живем. Топаем через границу», — написала Муцениеце в соцсети.

Ранее актриса Агата Муцениеце рассказала, что в 17 лет рекламировала колготки. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 44-летняя модель Виктория Боня улетела от молодого избранника в Дубай.