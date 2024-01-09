Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее дети от Прилучного пошли к психологу

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее дети от Павла Прилучного пошли к психологу. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети звезда «Закрытой школы» сообщила, что ее дети занимаются с психологом. По мнению Агаты, в жизни бывают трудности, с которыми можно справиться только при помощи специалиста. Также она убеждена, что сессии с психологом помогают в воспитании наследников.

Кроме того, актриса удивила публику, сделав заявление о планах на 2024 год. Как выяснилось, экс-супруга Павла Прилучного планирует отучиться на психолога. По мнению знаменитости, новые знания помогут ей в актерской профессии.

«Выучусь на психолога, смогу лучше разбираться в своих персонажах. Точнее, продумывать их и открывать новые актерские грани», — высказалась Агата.

Ранее актриса Агата Муцениеце назвала виновного в скандале вокруг вечеринки Насти Ивлеевой. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что певица Глюкоза улетела из России после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.