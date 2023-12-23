Актриса Агата Муцениеце назвала виновного в скандале вокруг вечеринки Ивлеевой

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала скандал, разгоревшийся после полуголой вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Актриса призналась, что с удовольствием посетила бы мероприятие, если бы ее пригласили.

По мнению Агаты, шумиха вокруг вечеринки поднялась после появления в Сети видеороликов, на которых запечатлен рэп-исполнитель Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio. Артист буквально понял дресс-код almost naked и полностью разделся, прикрыв интимное место белым носком.

«Там же был дресс-код – голое платье. Какой-то дурак пришел голый с носком. Если честно, я смотрела фото с этого мероприятия – какой-то вайб был с негативчиком. Мне так показалось», - сказала Муцениеце в эфире шоу «1+1» на «Новом Радио».

22 декабря суд арестовал Васильева на 15 суток за «мелкое хулиганство». Также его признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что провокационная вечеринка Ивлеевой ей понравилась. По мнению 60-летней артистки, события вокруг мероприятия – это организованный хейт.