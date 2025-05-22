Актриса Агата Муцениеце ограничила общение дочки Мии с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце ограничила общение дочки Мии с Павлом Прилучным. Об этом сообщает StarHit.

По данным СМИ, актриса приняла желание сына проживать с отцом. Агата общается с Тимофеем по телефону, но по-прежнему не проявляет инициативу по поводу встреч. Однако, как выяснилось, теперь актриса борется за дочь Мию. Адвокат Павла сообщила, что Агата ограничила его общение с наследницей «по субъективным причинам».

«Раньше девочка чаще приезжала и навещала его. Но в настоящий момент эти визиты сократились по субъективным причинам. Но как только маме нужно куда-то уехать, естественно, Мию передают папе. Таких свободных выездов, к сожалению, нет», — заявила представитель актера.

Несмотря на запрет Агаты, брат и сестра общаются по видео.

«Родственная связь никоим образом не нарушена», — резюмировала адвокат.

Сама Агата не комментировала обвинения в свой адрес.

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