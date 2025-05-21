«Петя стал очень набожным»: Агата Муцениеце собирается обвенчаться с Дрангой

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга собираются не просто организовать свадьбу, но и обвенчаться. Об этом Kp.ru рассказали друзья звезды «Закрытой школы».

По словам инсайдеров, на венчании настаивает именно Дранга, так как ему это важно. Пока до бракосочетания он даже не живет с Агатой, хоть и проводит много времени с ней и ее дочерью от первого брака Мией. Друзья Муцениеце отметили – девочка отлично ладит с будущим отчимом.

«В последние годы Петя стал очень набожным, сказал друзьям, что хочет летом обвенчаться с Агатой. Ему 41 год, для него это первый брак, он очень хочет детей. Финансово он независим, много работает как ведущий, получая около миллиона рублей за конферанс праздника», - заявили источники.

Отметим, что о предложении Агата рассказала в майские праздники. Однако, как рассказали люди из ее окружения, замуж Петр звал актрису еще в конце февраля, но она все никак не могла принять решение. Теперь же артисты активно готовятся к свадьбе, но предпочитают не делиться деталями с поклонниками.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце не отпустила дочь в отпуск с отцом.