60-летняя певица Лолита Милявская объяснила, зачем пришла на вечеринку Ивлеевой

Певица Лолита Милявская призналась, что провокационная вечеринка, организованная блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, ей понравилась. По мнению 60-летней артистки, события вокруг мероприятия – это организованный хейт.

«Потрясающее послевкусие, но самое смешное было после – после был организованный хейт. В следующий раз обещаю, что на 70 лет обязательно выйду в этом наряде», — сказала Милявская.

Она пояснила, что долго выбирала костюм для вечеринки, но в итоге остановилась на белом комбинезоне, который несколько лет лежал у нее в шкафу. Образ дополнил пояс для чулок, который она когда-то покупала для встречи с любовником.

«А потом любовника я потеряла, а пояс остался. Я прикрыла им живот, чтобы не были видны возрастные изменения. Поэтому получился такой смешной нарядик», - объяснила выбор наряда исполнительница хита «На Титанике».

Как заверила артистка, вечеринка была вовсе не про секс, так как 60-летнюю женщину на такое мероприятие точно бы не позвали. Она также отметила, что решила отправиться в клуб, чтобы встретиться и пообщаться с друзьями, которых давно не видела.

«Всю вечеринку, пока молодежь отплясывает, ты рассказываешь, что у тебя произошло за 10 лет, а твои друзья и подруги — что у них», — приводит The Voice слова артистки.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что актриса Яна Поплавская резко высказалась о вечеринке Ивлеевой и назвала поведение участников недопустимым. По ее мнению, люди, засветившиеся на мероприятии, не должны получать телевизионные эфиры и зарабатывать деньги.