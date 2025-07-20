SHAMAN ответил хейтерам его романа с Екатериной Мизулиной

В марте певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) рассекретил роман с 40-летней главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. У пары появилось много поклонников, но далеко не все поверили в искренность их чувств. Исполнитель хита «Я русский» рассказал на VK Fest, как реагирует на нападки хейтеров.

Дронов заверил: мнение чужих людей его не интересует. Артист считает, что главное — верить своим чувствам.

«Если кто-то так считает, то зачем мне переубеждать и оправдываться. Самое главное, как мы себя чувствуем и как мы считаем вдвоем», — приводит слова заслуженного артиста NEWS.ru.

Ведущая мероприятия Ксения Собчак также поинтересовалась у знаменитости, почему выбрал себе в пару Екатерину Мизулину. Дронов ответил, что просто ее любит.

Артист не скрывает, что живет вместе с возлюбленной, и открыто говорит о предстоящей свадьбе. По словам знаменитости, его устраивает их совместный быт. Певцу нравится, что Екатерина балует домашней едой. Однако пока SHAMAN не хочет торопить события, ведь у него за плечами два развода.