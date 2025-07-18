Агата Муцениеце решила не экономить на свадьбе: сколько стоит платье невесты

Беременная Агата Муцениеце готовится к свадьбе с аккордеонистом Петром Дрангой. Актриса обратилась в салон, цены на платья в котором начинаются от 430 тысяч рублей.

Как пишет Woman.ru, минимальная цена платья в кутюрной коллекции составляет 800 тысяч рублей и доходит до 1,5 миллиона рублей.

На аксессуарах звезда «Закрытой школы» тоже решила не экономить. Так, фата в салоне, который выбрала Агата, стоит минимум 40 тысяч рублей. А за белые перчатки с кристаллами Swarovski актрисе придется отдать еще примерно 52 тысяч рублей.

При этом Муцениеце не показала в личном блоге процесс выбора и примерки платьев. Актриса лишь опубликовала снимок из салона, чтобы поклонники поняли, чем она занята в ближайшие дни.

Для 36-летней Агаты это будет второй брак – она была замужем за актером Павлом Прилучным. У них есть двое детей. На свадьбе, предположительно, будет только дочь звезды Мия. С сыном Тимофеем актриса не общается уже почти год. Мальчик живет с отцом и его женой Зепюр Брутян. Известно, что 41-летний Петр Дранга еще не был женат.

Ранее сообщалось, что дочь Агаты Муцениеце стала чаще проводить время с отцом и братом, так как звездная мать занята подготовкой к свадьбе. Торжество должно состояться уже в июле.