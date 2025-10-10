Почему в Китае могут отменить концерт Валерия Меладзе

В Китае могут отменить концерт 60-летнего певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает «Абзац».

18 января 2025 года у Валерия Меладзе запланирован концерт в Шанхае. Стоимость обычного билета составляет 11 тысяч рублей, а проход в VIP-зону обойдется в 22 тысячи.

Многие усомнились, что мероприятие Меладзе состоится. Дело в том, что у Китая и России хорошие политические отношения, а в нашей стране Валерий находится под отменой.

«Это значит, что китайская сторона отменит концерт в случае, если не будет одобрения от российского ведомства. Можно предположить, что какая-то частная компания организовала мероприятие, не разобравшись в вопросе. У меня предложение к господину Меладзе: пусть решит все вопросы здесь, прежде чем ехать в Шанхай», — высказался президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Напомним, Меладзе угодил в скандал после корпоратива в Дубае в 2023 году, где выступил с поддержкой в адрес Украины.

