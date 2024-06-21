«Превратился в старикашку»: продюсер рассказал, как Дмитрий Назаров живет за рубежом

Продюсер Дворцов рассказал, что Назаров получал в России по 500 тысяч рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Актер Дмитрий Назаров сейчас вместе с женой живет во Франции. Звезда сериала «Кухня» рассказывает, что ему хватает денег от зарубежных гастролей на достойную жизнь. По словам продюсера Сергея Дворцова, в России актер получал неплохие гонорары.

«Его популярность за рубежом значительно снизилась. Что касается его доходов в России — они были довольно высокие. За один съемочный день у него было почти полмиллиона рублей», — рассказал он.

Дворцов добавил, что в России от Назарова отвернулись многие его коллеги, которые жаловались на сложный характер знаменитости.

«Человек высокомерный, много себе позволяющий. Коллеги говорили о нем неприятные вещи, он непорядочный. Сейчас он превратился в заурядного старикашку, который пытается хайповать, пиариться, и за счет этого поднимать деньги. Популярности за рубежом у него не будет, если он будет себя вести в таком духе. Его русофобские штучки его же и уничтожают», — заключил продюсер.

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