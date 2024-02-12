Актеры сериала «Слово пацана» испугались появления Кологривого на «Шоу Воли»

Актеры сериала «Слово пацана» испугались появления Никиты Кологривого на «Шоу Воли». Об этом стало известно в эфире авторского шоу Павла Воли.

В новом выпуске гостями Павла стали звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Речь идет про Рузиля Минекаева, Славу Копейкина и Ярослава Могильникова. Ведущие передачи решили подшутить над актерами, сообщив, что в студии появится Никита Кологривый. Узнав о «появлении» коллеги, звезды «Слова пацана» не смогли скрыть удивления. Когда «Никита» вышел на площадку, артисты еще больше напряглись.

Как выяснилось, под маской скрывался Илья Соболев. Войдя в студию, он в манере Кологривого обратился к молодым людям: «А почему мы здесь не обсуждаем мои актерские успехи?». Таким образом Илья сделал отсылку к скандальному интервью Никиты, в котором он раскритиковал коллег по сериалу «Слово пацана».

Ранее актер «Бригады» Дмитрий Дюжев объяснил, с чем связано вызывающее поведение звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого по отношению к другим артистам. Подробности смотрите в этой статье.

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