Юношеский максимализм: Дмитрий Дюжев объяснил выпады Кологривого в сторону коллег по цеху

Актер Дмитрий Дюжев объяснил, с чем связано вызывающее поведение звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого по отношению к другим артистам. Он считает, что здесь имеет место юношеский максимализм.

В беседе с Kp.ru Дюжев признался, что ему нравится Кологривый как актер. Однако его взгляды и критику устройства российского мира кино артист не разделяет. По словам Дмитрия, молодой человек добился славы и в какой-то степени перестал ощущать связь с реальностью.

«Юным кажется, что до них и истории не было, что им море по колено, особенно, когда они являются открытием, и к ним так относятся журналисты и почитатели творчества. Но только когда приходит зрелость, ты понимаешь, что все это тебе не принадлежит», — поделился мнением звезда «Бригады».

Актер посоветовал молодым коллегам в данном случае учиться у старших и совершенствовать свое мастерство, чтобы таким образом привлекать к себе внимание.

Ранее педагог Никиты Кологривого из Новосибирска рассказал, каким он был до популярности. Оказалось, что актер был резок в высказываниях еще до обретения славы.