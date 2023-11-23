SHOT: у 76-летнего продюсера Бари Алибасова обнаружена опухоль

У 76-летнего продюсера Бари Алибасова обнаружена опухоль. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Алибасов жаловался на плохое самочувствие и сильные боли. Во время обследования врачи выявили у него образование сантиметровой кисты в репродуктивной системе. По предварительным данным, опухоль не является злокачественной. Несмотря на это, медики приняли решение об экстренной операции для исключения рисков.

На данный момент ни продюсер, ни его официальные представители никак не комментировали сообщения СМИ.

Ранее музыкальный критик Олег Кармунин обвинил Бари Алибасова и группу «На-На» в краже хита «Фаина». Подробности смотрите в этой статье.