«Мои персонажи влюблены в неё»: Юрий Чурсин рассказал о работе с Аней Чиповской

Актер Юрий Чурсин рассказал о совместной работе с коллегой Аней Чиповской. Звезда дал эксклюзивное интервью для «Авторадио» в студии, где прошли съемки сцен фильма с участием ведущих шоу «Мурзилки Live».

Артисты сыграли вместе в комедии Андрея Булатова «Хоккейные папы», которая выйдет на экраны в конце осени. Кроме них в проекте участвуют Алексей Бардуков, Михаил Пореченков, Алексей Кравченко, Полина Гагарина, Даниил Вахрушев и другие.

Чиповской досталась роль девушки по имени Светлана, которая мечтает о работе на радио. Она остается под впечатлением от увиденного на вечернем шоу «Мурзилки Live» и устраивается ведущей «Авторадио».

А Чурсин играет бизнесмена Игоря, который с юности испытывает чувства к героине. Актер признается, что ему легко дается любовная линия с Аней. У них за это время сложился настоящий тандем, ведь они принимают участие в нескольких проектах, среди которых и театральные.

«Всегда так или иначе мои персонажи влюблены в неё. И всегда героиня Ани оказывается недоступна. Проторенная дорожка», – поделился Юрий.

Сейчас артисты задействованы в спектакле «Сирано де Бержерак» во МХАТе.