37-летний певец Алексей Воробьев тайно женился на известной певице

Певец Алексей Воробьев тайно женился, сообщил источник сайта Super.ru. По данным информатора СМИ, супругой артиста стала оперная дива Аида Гарифуллина, с которой он участвовал в шоу «Фантастика».

Инсайдер из окружения Воробьева рассказал, что роспись в Грибоедовском ЗАГСе Москвы состоялась еще в апреле, однако пара предпочла не афишировать это событие. Предварительно, до свадьбы артисты встречались лишь несколько месяцев – отношения начались зимой этого года. Их неоднократно замечали вместе как в России, так и в отпуске за границей.

Сами Алексей и Аида пока новости о браке никак не прокомментировали.

Отметим, что о прошлых отношениях Гарифуллиной известно немного. Она не скрывала, что у нее был роман с теннисистом Маратом Сафиным, который закончился в 2027 году. И уже после расставания певица родила дочь Оливию. Личность отца девочки неизвестна.

Что касается Воробьева, то он встречался с Анной Чиповской, Оксаной Акиньшиной. Также у него были отношения с Викторией Дайнеко.

Ранее Алексей Воробьев рассказал о женщине, ставшей для него второй мамой.