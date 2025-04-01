Актеру Глебу Калюжному дали отсрочку от армии: названа причина

Глебу Калюжному дали отсрочку от армии из-за съемок про бойца-добровольца, освобождающего Мариуполь. Актер пойдет служить не раньше мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник из окружения Калюжного утверждает, что сейчас у него есть отсрочка как у студента очного отделения. Якобы после сдачи весенней сессии и окончания съемок в патриотическом фильме он вернется Москву и отправится в военкомат.

По словам актера, пришедшую ранее повестку он не видел, так как не проживает по адресу временной регистрации. Сейчас Глеб обитает в Химках, а туда якобы никаких бумаг не приходило.

На данный момент представители актера не комментировали сообщение СМИ.

Ранее мы писали, что Калюжный шесть лет бегал от призыва в армию и игнорировал повестки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что внука Геннадия Зюганова госпитализировали из-за проблем с почками.