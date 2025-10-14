Актеру Алексею Маклакову понадобилась помощь врачей из-за проблем с сердцем

Звезде сериала «Солдаты» Алексею Маклакову понадобилась помощь врачей из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, актер пожаловался на сильные боли в области груди. Медики обследовали 64-летнего Алексея и обнаружили у него заболевание сердечно-сосудистой системы.

Утверждается, что Маклакову рекомендовали отказаться от алкоголя. В противном случае ему может грозить сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт.

На данный момент представители актера не комментировали новость о проблемах с сердцем.

