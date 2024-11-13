Актеров Илью Носкова и Максима Литовченко госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, Носкова экстренно доставили в больницу в ночь на 13 ноября. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Несколько дней он проведет под наблюдением врачей.

Также источник утверждает, что утром 13 ноября госпитализировали Максима Литовченко. Его доставили в больницу с высокой температурой и кашлем. На данный момент он проходит обследование.

Отметим, что представители актеров не комментировали сообщения о госпитализации.

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