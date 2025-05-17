Уехавший из России режиссер получил высшую награду Франции

55-летний режиссер Кирилл Серебренников получил высшую награду Франции — орден Почетного легиона. Его кинематографисту вручила министр культуры страны Рашида Дати.

Рашида Дати, вручая орден, отметила вклад Серебренникова в кино, театр, оперу, его участие в Каннском кинофестивале.

«Ваше участие в культурной жизни Франции крайне важно», — приводит слова министра Серебренников в своем Telegram-канале.

В ответной речи министру Серебренников заявил, что он считает важным поддерживать культурные связи между Европой и Россией.

Отметим, что на 78-м Каннском кинофестивале покажут новый полнометражный фильм режиссера «Исчезновение Йозефа Менгеле», главную роль в котором исполнил звезда «Бесславных ублюдков», немецкий актер Аугуст Диль.

С начала спецоперации на Украине режиссер покинул Россию. Сейчас он проживает за границей.

Напомним, в прошлом году российские кинокритики не оценили фильм Серебренникова, представленный на кинофестивале в Каннах. Они назвали работу режиссера фальшивой.