«Жалко очень»: Сергей Безруков рассказал об отмене гастролей в Азербайджане

Азербайджан продолжает отменять концерты российских артистов на своей территории. От очередного запрета пострадал актер Сергей Безруков, который хотел провести вечер памяти поэта Сергея Есенина.

Об отмене мероприятия артист рассказал в беседе с журналистами, передает Telegram-канал Абзац. Безруков планировал провести концерт в рамках празднования 130-летнего юбилея поэта серебряного века в Баку и поддержать музей классика в Мардакянах.

После отмены спектакля Сергей решил, что выступит в Ташкенте, где также есть музей, посвященный Есенину. Кроме того, там похоронена дочь имажиниста Татьяна.

«Жалко, очень хотелось поддержать музей и всех поклонников Есенина, которые заслуживают того, чтобы отметить вместе с нами юбилей великого русского поэта. Жалко очень», — заявил Безруков.

Ранее сообщалось, что концерты Басты и Агутина отменили в Азербайджане. Причиной тому послужила конфликтная ситуация на Урале.