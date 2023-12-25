Раскрыты планы перенесшего инфаркт Михаила Боярского на Новый год

В конце ноября Михаил Боярский перенес инфаркт. Артиста уже выписали из больницы, и он находится дома. Супруга певца, народная артистка России Лариса Луппиан рассказала о его планах на Новый год.

Лариса Луппиан пояснила: Михаил Боярский чувствует себя хорошо и следит за своим здоровьем.

«Здоровье у него соответственно возрасту. Всё нормально, он соблюдает рекомендации врачей», — цитирует ее Абзац.

Артистка рассказала и о планах кинолегенды на Новый год. Семья Боярского решила встретить праздник в родном Санкт-Петербурге, чтобы актер не переутомился. Он проведет новогоднюю ночь дома в узком кругу своих близких.

Напомним, 73-летний Михаил Боярский перенес инфаркт и был госпитализирован в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга в конце ноября. В ходе обследования диагноз «инфаркт» подтвердился, однако, он оказался необширным. На следующий день после госпитализации врачам удалось стабилизировать состояние артиста