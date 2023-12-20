Актер Максим Матвеев подшутил над женой Елизаветой Боярской в день ее 38-летия. Об этом сообщает издание The Voice.

20 декабря Елизавете Боярской исполнилось 38 лет. В этот день актриса написала трогательный пост, в котором она рассказала о сокровенном желании. Как выяснилось, наследница Михаила Боярского мечтает о том, чтобы люди жили в мире и согласии. Также артистка призналась в любви своей семье.

«Люблю семью, друзей и свою профессию! Желаю всем и каждому только добра и радости», — высказалась Елизавета.

На признание Боярской отреагировал Максим Матвеев. Актер с юмором написал: «Вот повезло твоему мужу. Ой, это же я и есть».

Напомним, что артисты поженились в 2010 году. Елизавета и Максим считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

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