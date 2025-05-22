В Москве из-за неработающих валидаторов оштрафовали всех пассажиров автобуса

В Москве из-за неработающих валидаторов оштрафовали пассажиров автобуса. Всех посчитали безбилетниками.

Об инциденте сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его информации, рейд по безбилетным пассажирам прошел у метро Петровско-Разумовская. Во время проверки в автобусе не работал ни один валидатор. В результате всем пассажирам назначили штраф за безбилетный проезд.

Получившая штраф пассажирка рассказала, что при прикладывании карты к валидатору появилась надпись «карта заблокирована». При этом в метро она работала и не была заблокирована.

«Напишу во все инстанции», — пожаловалась женщина.

Ранее сообщалось, что в Приморье водитель автобуса избил 14-летнего подростка, который не оплатил проезд. Он догнал вышедшего из транспорта парня и ударил по лицу и голове.