Актера Евгения Миронова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Актера Евгения Миронова госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, звезда фильма «Время первых» обратился к врачам с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. При обследовании у 58-летнего Миронова выявили нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. После чего его экстренно госпитализировали.

Также источник утверждает, что актер из-за сильного эмоционального и физического напряжения уже около года принимает успокоительные и снотворное: у него начались проблемы со сном и тревожные расстройства.

По информации SHOT, актер провел в больнице чуть больше недели, после курса лечения ему выписали антидепрессанты, рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное обследование.

На данный момент представители Миронова не комментировали новость о его здоровье.

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