Актера Джаника Файзиева разыскивают из-за 3 млн рублей долгов по налогам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Компания 63-летнего актера и режиссера Джаника Файзиева ООО «Мрпост» оказалась должна ФНС 3,1 миллиона рублей. Сам артист пока никак не комментировал задолженность.

При этом журналисты выяснили, что компания за 2024 год понесла убытки на 3,3 миллиона рублей. Выручка же составила 178 миллионов рублей.

ООО «Мрпост» занимается созданием визуальных эффектов для кино, рекламы и видеоигр. Компания работала над такими проектами, как «Притяжение», «Дуэлянт» и «Сталинград».

Ранее мы писали о том, что у звезды сериала «Нюхач» Кирилла Кяро обнаружили долг перед ФНС.

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