Ксения Собчак заявила о погашении долга своего ресторана
© Starface.ru
Ксения Собчак заявила о погашении долга своего ресторана. Об журналистка рассказала в своем Telegram-канале.
Ксения Собчак опубликовала в соцсетях скриншот из личного кабинета налогоплательщика, в котором видно, что на текущий момент у нее отсутствуют какие-либо долги.
«Захожу в личный кабинет на сайте налог.ру (здесь могла бы быть реклама вашего мессенджера), проверяю, что у меня все нормально. Все и правда нормально. Вот выписка: никаких штрафов, никаких проблем, как видите, нет», — заявила она.
Ранее сайт «Страсти» сообщал о задолженности у ООО «ФИШ», учредителем которого является Ксения Собчак. Согласно порталу «Прозрачный бизнес» от ФНС, на май 2025 года долг заведения составлял 5,6 миллионов рублей.
«Прозрачный бизнес» был запущен ФНС в 2018 году - он позволяет налогоплательщикам получать комплексную информацию о своих контрагентах и содержит сведения о суммах задолженности организаций по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Сервис оперирует открытыми данными ФНС России.