Ксения Собчак заявила о погашении долга своего ресторана. Об журналистка рассказала в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак опубликовала в соцсетях скриншот из личного кабинета налогоплательщика, в котором видно, что на текущий момент у нее отсутствуют какие-либо долги.

«Захожу в личный кабинет на сайте налог.ру (здесь могла бы быть реклама вашего мессенджера), проверяю, что у меня все нормально. Все и правда нормально. Вот выписка: никаких штрафов, никаких проблем, как видите, нет», — заявила она.