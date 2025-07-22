У звезды сериала «Нюхач» Кирилла Кяро обнаружили долг перед ФНС

У актера Кирилла Кяро обнаружили долг перед налоговой службой. По данным Telegram-канала «Звездач», он не выплатил ФНС почти полмиллиона рублей.

Источник сообщил, что у звезды сериалов «Эпидемия» и «Нюхач» есть ИП. Однако компания уже какое-то время не платит налоги. Так, долг на сегодняшний день составляет 472 тысячи 670 рублей.

Сам Кирилл информацию о задолженности пока никак не прокомментировал.

Отметим, что Кяро уже долгое время предпочитает не появляться на публике и не давать интервью журналистам. Однако работу он не оставляет. В 2025 году вышли на экраны проекты с его участием «Павел. Первый и последний», «Что-то положительное», «Натали и Александр», «Мосгаз», «Искупление» и другие. Сейчас он снимается в пяти различных кинолентах.

Ранее ФНС заблокировала счета музыканта Юрия Антонова. Произошло это из-за неподачи декларации. При этом за певцом не числятся никакие задолженности.