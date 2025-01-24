Актер Юра Борисов заявил, что ему сложно осознать номинацию на премию «Оскар». Об этом сообщает ТАСС.

23 января 2025 года стало известно о номинации Юры на «Оскар» за работу в фильме «Анора». Борисова выделили в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Он стал первым актером из России, получившим номинацию. По словам артиста, ему трудно осознать свой успех.

«Я очень рад, это, конечно, сложно осознавать в моменте», — заявил Юра.

Также он поблагодарил всех за поддержку.

Ранее сообщалось, что гонорар актера Юры Борисова вырос до 2 млн рублей за съемочный день. Еще месяц назад Юра получал 600 тысяч за смену. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что супруга Юры Борисова расплакалась, узнав о номинации актера на «Оскар».