«Начала кричать и плакать»: как отреагировала жена Борисова на его номинацию на «Оскар»

Российский актер Юра Борисов, получивший огромную популярность на Западе после роли в фильме Шона Бейкера «Анора», номинирован на премию «Оскар». Супруга звезды Анна Шевчук расплакалась, узнав эту новость.

Актера поздравили с номинацией не только его родные, но и коллеги, друзья. Борисов признается, что осчастливил многих людей.

Супруга актера особенно эмоционально отреагировала на попадание мужа в шорт-лист самой престижной кинематографической премии мира.

«Моя жена начала кричать и плакать. Я вообще ничего больше не услышал, ни одной номинации, потому что она кричала около часа. О моей номинации объявили первой, и я не слышал из-за этого больше ничего», — приводит слова артиста Kp.ru.

Борисов признался, что его переполняют эмоции — счастью и радости нет предела. От новостей артиста даже бросило в жар.

Актер женат на актрисе Анне Шевчук. Пара воспитывает двух дочерей — Марфу и Акулину.

Дата оглашения номинантов на «Оскар» несколько раз переносилась их-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров. Церемония вручения статуэток запланирована на 2 марта, она пройдет в Лос-Анджелесе.

Напомним, Михаил Швыдкой и Карен Шахназаров высказались о номинации на «Оскар» Борисова. Подробнее читайте здесь.