Актер Юра Борисов вышел в свет в Москве после номинации на «Золотой Глобус». Об этом сообщает «7Дней.ru».

Фильм «Анора» с участием Юры был отмечен главным призом Каннского кинофестиваля, а в начале 2025 года актер выйдет на красную дорожку «Золотого глобуса», где ему пророчат статуэтку за лучшую роль второго плана. После успеха в Голливуде Борисов вернулся в Россию. Он был замечен с женой на вечеринке «Герои PEOPLETALK — 2024».

Несмотря на повышенное внимание, Юра вел себя сдержанно и почти не общался с прессой. На церемонии его признали лучшим в номинации «Актер года».

«Очень рад, что вы все этому радуетесь. Значит, это важно для нас. Желаю всем пережить ретроградный Меркурий, ретроградный Марс, ретроградную зиму и расцвести с весной», — высказался Юра.

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