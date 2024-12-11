Елизавета Боярская получила главную роль в новой экранизации «Морозко»

В Подмосковье начались съемки новой интерпретации семейной сказки «Морозко». Об этом пишет РБК.

Главные роли в предстоящей картине исполнят Елизавета Боярская и Кирилл Зайцев. При этом в настоящий момент неизвестно, какие именно роли им достались.

В киноленте также сыграют Светлана Колпакова, Артем Быстров, Мария Канунникова и другие. Режиссером проекта выступит Эдуард Бордуков («Коробка», «На острие», «Я буду жить»).

Съемочный процесс пройдет в Подмосковье, Карелии, Ленинградской и Липецкой областях. Локациями выступят историческое поселение Сельга, туристическая деревня Мандроги, горный парк Рускеала и природный парк чудес Кудыкина гора.

Выход новой экранизации в прокат намечен на 14 февраля 2026 года.

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