Актер Юра Борисов получил 51 штраф ГИБДД почти на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в середине 2020 года Юра купил элитный авто, и за это время он успел 12 раз превысить скорость, 21 раз нарушить правила разметки, 11 раз просрочить оплату парковки и 6 раз проехаться на красный свет.

Отмечается, что Борисов оплатил все штрафы, кроме одного.

На данный момент представители актера не комментировали новость про штрафы.

Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов оказал медицинскую помощь пострадавшей коллеге по «Аноре». Подробности читайте в этой новости.

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