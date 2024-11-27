Актер Юра Борисов оказал медицинскую помощь пострадавшей коллеге по «Аноре». Майки Мэдисон рассказала о съемках с русским актером изданию Los Angeles Times.

Майки назвала Юру не только талантливым артистом, способного «сыграть любого персонажа», но и настоящим мужчиной. Как выяснилось, во время съемок «Аноры» Майки вывихнула лодыжку и сломала ноготь на мизинце. Борисов был тем, кто оказал ей первую помощь.

«Именно Юра сделал мне перевязку, дал лекарство и приклеивал ноготь медицинским клеем каждое утро и вечер. Он носил бутылочку в кармане треников», — рассказала актриса.

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